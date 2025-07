brema gru si ribalta e affonda un rimorchiatore nel porto

Una gru è crollata nel porto industriale di Brema, in Germania, finendo su un rimorchiatore che la stava trasportando. L'incidente ha provocato l’'affondamento dell'imbarcazione lunga 27 metri e la fuoriuscita di carburante in acqua. Una persona è rimasta lievemente ferita, l'equipaggio si è salvato. Le autorità hanno installato barriere galleggianti per contenere l'inquinamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

