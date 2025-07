Bper sblocca la fusione | sale al 69,93% di Banca Popolare di Sondrio

Bper  Banca supera la soglia strategica del 66,67% del capitale di Banca Popolare di Sondrio, posizionandosi ora al 69,93%. Il dato arriva al termine della riapertura dei termini dell’offerta pubblica di acquisto e scambio, che si chiuderĂ ufficialmente domani, venerdì 25 luglio 2025.La banca. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Bper: sale sopra il 70% nel capitale della Popolare di Sondrio - (askanews) – Le adesioni all’Opas di Bper sulla Banca Popolare di Sondrio, nel quarto giorno di riapertura dei termini dell’offerta (che chiude domani), hanno raggiunto il 69,82%, supe ... Lo riporta askanews.it

OPS BPER su Pop Sondrio, adesioni al 69,8% nel quarto giorno di riapertura termini - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da BPER Banca su azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio, risulta che oggi 24 luglio 202 ... Da finanza.repubblica.it