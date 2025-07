Borsa | Milano apre bene +0,9% con l' ottimismo sui dazi

Avvio in deciso rialzo per Piazza Affari, sostenuta dall'ottimismo per un accordo commerciale tra Usa e Unione Europea sui dazi. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,93% a 41.077 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano apre bene (+0,9%) con l'ottimismo sui dazi

