Borsa | Europa incerta in attesa della Bce Milano -0,5%

Borse europee in ordine sparso in attesa delle decisioni della Bce, che tra poco dovrebbe confermare l'attuale livello dei tassi e dare indicazioni sui futuri orientamenti di politica monetaria. Londra sale dello 0,9% e Francoforte dello 0,3% mentre Parigi cede lo 0,3% e Milano lo 0,5%. Male i bond, con i rendimenti dei titoli di Stato in rialzo mentre resta avvolta nell'incertezza la possibilità di un ulteriore taglio dei tassi a settembre, ipotesi che la resilienza degli indici pmi dell'Eurozona non confortano. I rendimenti dei Btp salgono di 4 punti base, al 3,5%, mentre lo spread con il Bund si allarga di un punto base a quota 83. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa incerta in attesa della Bce, Milano -0,5%

In questa notizia si parla di: attesa - milano - borsa - europa

Omicidio anziana Milano, attesa convalida arresto del 15enne accusato dell'uccisione - Sarà nell'udienza di convalida del fermo per omicidio che il 15enne, reo confesso dell’uccisione dell'82enne Emma Teresa Meneghetti, chiarirà il movente del delitto.

Borse europee caute in attesa della Fed: Milano in rialzo, Amplifon e Ferrari brillano - Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela nel giorno della Fed. Il mercato guarda alle indicazioni sul futuro ed, in particolare, all'eventuale conferma dei tagli attualmente prezzati dal mercato e cioè quasi quattro entro la fine dell'anno.

Primo Maggio a Milano, in attesa della May Day parade - Da piazzale Loreto sta per partire il corteo della May Day Parade promosso dai sindacati di base insieme ad associazioni, centri sociali e studenti che percorrerà un tratto della circonvallazione est e terminerà al Corvetto.

Chiudono in rosso le Borse europee l’ultima seduta della settimana. L'attesa è tutta per la lettera all'Ue sulle tariffe preannunciata nella notte dal presidente americano, Donald Trump. Milano termina le contrattazioni mettendo a segno la peggiore perfor Vai su Facebook

Borsa: Europa incerta in attesa della Bce, Milano -0,5%; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib vira al ribasso con Stm e la Pop di Sondrio. Spread sui minimi dal 2011; Borse Ue contrastate tra incognita dazi e trimestrali. Wall Street in attesa delle Big Tech.

Borsa: Europa incerta in attesa della Bce, Milano -0,5% - Borse europee in ordine sparso in attesa delle decisioni della Bce, che tra poco dovrebbe confermare l'attuale livello dei tassi e dare indicazioni sui futuri orientamenti di politica monetaria. Riporta msn.com

Borsa oggi 24 luglio: l’Europa scommette sui dazi, occhi sulla Bce. Milano rallenta, Stm e Moncler giù – DIRETTA - Segui la DIRETTA • MERCATI Ecco perché la Bce lascerà invariati i tassi di Gabriella B ... Scrive msn.com