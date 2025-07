Borgo Jazz accende l’estate Musica cinema e competizione Cresce la rassegna sotto le stelle

di Claudio Roselli SANSEPOLCRO Terminato Kilowatt Festival, l’Estate al Borgo prosegue con l’altro appuntamento clou del periodo, Borgo Jazz, che è giunto alla sua sesta edizione e che inizia con l’omaggio di stasera della rassegna "Cinema sotto le Stelle": la proiezione nel chiostro di Santa Chiara (ore 21) del film cult "Round midnight", sul tema del jazz, poi da domani fino a lunedì 28 luglio spazio alla parte musicale con i concerti a ingresso libero in piazza Garibaldi. Due gli aspetti sui quali è imperniata la rassegna: il contest giovanile che caratterizzerĂ le prime due giornate, poi il concerto delle 18 di domenica 27 con Radio Carioca al giardino delle "panchine rosse" di via San Puccio sulla piaga della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borgo Jazz accende l’estate. Musica, cinema e competizione. Cresce la rassegna sotto le stelle

