Boom Napoli altro colpo per Conte | pronte le visite mediche

Il Napoli giocherĂ sabato in amichevole contro il Catanzaro, ma prima ci sono delle novitĂ in sede di calciomercato. Dopo aver perso ieri per 0-2 la prima amichevole contro l’Arezzo di Cristian Bucchi, di fatto, il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per farsi trovare piĂą pronto nell’ultimo test che si disputerĂ sul campo di Carciato. Sabato prossimo, infatti, i partenopei sfideranno il Catanzaro. Tuttavia, in attesa della sfida contro il team calabrese, il Napoli è ovviamente ancora impegnato in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, oltre ai cinque acquisti giĂ a disposizione dello stesso Antonio Conte, bisogna segnalare ulteriori novitĂ su un altro colpo del direttore sportivo Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Boom Napoli, altro colpo per Conte: pronte le visite mediche

In questa notizia si parla di: napoli - conte - boom - altro

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Pedullà : «La separazione tra il Napoli e Conte non è campata in aria. Un nome potrebbe essere Allegri» - Alfredo Pedullà , noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della situazione a Napoli e della possibile separazione da Conte.

X Factor torna a Napoli: confermata la finale in piazza del Plebiscito! Dopo il boom dell’edizione 2024, X Factor sceglie di nuovo il cuore di Napoli per il gran finale. Piazza del Plebiscito sarà ancora una volta il palcoscenico di uno degli eventi musicali più s Vai su Facebook

Boom Napoli, altro che Garnacho: arriva il colpo da 30 milioni! Conte vuole lui; Montuori boom: Osimhen vuole tornare a Napoli, contatto diretto con Conte; Scudetto Napoli, l’impresa di Conte alimenta il boom turistico: i numeri.

Boom Napoli, si chiude domani: Conte gongola - Il Napoli chiuderà un altro acquisto nella giornata di domani Il Napoli, di fatto, ha tutta l’intenzione di essere il grande protagonista anche in sede di calciomercato. Secondo informazione.it

Napoli stremato: Conte va ko all'esordio - Carichi di lavoro, gambe dure: l’Arezzo vive un pomeriggio da leone. Da msn.com