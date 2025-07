Bonus nuovi nati 2025 | le novità sul contributo da 1.000 euro per le famiglie

La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo incentivo economico per sostenere le famiglie italiane: il Bonus Nuovi Nati 2025. Si tratta di un contributo una tantum da 1.000 euro destinato a chi accoglie un minore nel proprio nucleo familiare, tramite nascita, adozione o affido preadottivo, a partire dal 1° gennaio 2025. Il provvedimento si . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Bonus nuovi nati 2025, conto alla rovescia: mille euro a figlio ma solo per chi fa domanda in tempo - Le famiglie con Isee sotto i 40mila euro che hanno accolto un figlio prima del 17 aprile 2025 possono ottenere un bonus una tantum da mille euro, ma devono fare domanda entro il 16 giugno.

Al via gli aiuti stanziati dal Governo Meloni per i nuovi nati a supporto delle famiglie con un Isee fino a 40mila euro. Un contributo importante a sostegno della genitorialità , segno che natalità e famiglia restano priorità per questo Esecutivo. Vai su Facebook

