L'attaccante ha parlato della scelta di tornare in Italia e dell'esperienza in Turchia: "Mi chiamavano mister 12 secondi per il gol fatto al Galatasaray". 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Bologna, la carica di Immobile: "Vogliamo confermarci in Europa. Alla Nazionale ci penso"

De Silvestri carica il Bologna: ¬ęPortare 30mila tifosi a Roma √® un grande orgoglio. Vi spiego cosa mi ha insegnato Sinisa¬Ľ - De Silvestri, capitano dei rossoblu, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Milan Bologna Lorenzo De Silvestri, capitano dei rossoblu, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione alla vigilia di¬†Milan-Bologna, finale di¬†Coppa Italia.

Juventus Bologna, Locatelli da la carica e gasa i tifosi: ¬ęSar√† fondamentale! Siamo una grande squadra e vogliamo fare una cosa¬Ľ - Juventus Bologna, Locatelli da la carica e gasa i tifosi: ¬ęSar√† fondamentale! Siamo una grande squadra e vogliamo fare una cosa¬Ľ Manuel Locatelli carica la Juve prima della trasferta del Dall‚ÄôAra contro il Bologna.

Locatelli carica la Juve: ¬ęContro il Bologna sar√† una gara fondamentale! Siamo una grande squadra e vogliamo fare una cosa¬Ľ. Le parole gasano i tifosi - di Redazione JuventusNews24 Locatelli, centrocampista e capitano della Juve, ha caricato i suoi compagni in vista dello scontro diretto di domenica sera: le sue parole.

"Volevo tornare qui, sono contento. Felice della fiducia del club, il Bologna mi ha voluto fortemente. Insieme possiamo ancora fare grandi cose. Immobile e Bernardeschi sono ragazzi positivi. Sogno la Nazionale, ma penso al rossoblù. Il livello della squadra è

Bologna, il raduno a Casteldebole. Cori per Orsolini e Immobile. Gelo e insulti isolati per Beukema. La carica dei trecento a cena - Il pù lesto ad arrivare poco dopo le 19 è stato l‚Äôallenatore Italiano. Come scrive msn.com