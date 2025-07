Boggi Milano accelera negli USA | nuova partnership strategica con Bloomingdale’s

Boggi Milano, simbolo dell'eleganza maschile italiana, rafforza la sua presenza negli Stati Uniti attraverso una strategica partnership con Bloomingdale's, una delle piĂą importanti catene di department store nel panorama americano. Questo accordo rappresenta una nuova fase del piano di sviluppo globale del marchio e conferma l'ambizione di consolidare la propria posizione tra i protagonisti del menswear internazionale.

Boggi Milano, la sostenibilità e lo stile del cambiamento - Da Milano al mondo intero, Boggi Milano racconta la storia di uomini che cambiano e si evolvono, uomini che non si accontentano di vestire bene ma vogliono farlo con stile, dando libero sfogo alle proprie preferenze personalizzando il proprio look, nato a Monza nel 1939 da un idea di Paolo Boggi il marchio ha visto nel tempo i cambiamenti del mondo e con esso anche il mutare dell’idea di eleganza maschile, ogni giacca, camicia o dettaglio è stato pensato per accompagnare l’uomo contemporaneo nei suoi momenti cruciali, che sia una riunione di lavoro, una cerimonia, un viaggio, oppure un incontro speciale, per il brand il vestirsi non è vissuto solo come una mera formalità , ma come una concreta missione dedicata alla ricercatezza.

