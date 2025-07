Black Panther Eyes of Wakanda debutterà in anticipo su Disney+ | ecco quando

La serie animata prequel dell'MCU sarà disponibile in streaming prima del previsto: quattro episodi da 30 minuti per esplorare il lato più oscuro e segreto della nazione di T'Challa. Eyes of Wakanda, la nuova serie animata prodotta da Marvel Animation, amplia il mondo narrativo di Black Panther e debutterà in esclusiva su Disney+ a partire dal 1° agosto. Il progetto, concepito come un prequel ambientato secoli prima degli eventi dei film, offrirà un viaggio nel passato del Wakanda attraverso quattro episodi da circa 30 minuti l'uno, disponibili tutti lo stesso giorno. Una data d'uscita anticipata per la nuova serie animata Marvel La serie era stata inizialmente annunciata per il 27 agosto, ma Disney ha deciso di sorprendere i fan con una release anticipata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Black Panther, Eyes of Wakanda debutterà in anticipo su Disney+: ecco quando

Primo Teaser per EYES OF WAKANDA, la miniserie animata in quattro episodi in arrivo il 27 Agosto su DisneyPlus. Lungo varie epoche, le imprese di alcuni guerrieri wakandiani per recuperare dei preziosi manufatti. #Animation #SerieTV #EyesOfWakanda Vai su X

