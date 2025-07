Bisseck Inter al bivio | la scelta si riflette anche sul futuro di Leoni – CdS

Aurel Bisseck resterà a Milano la prossima stagione? Sono attualmente in corso le valutazioni da parte dell’Inter, che sa quanto questo possa incidere anche sull’arrivo di Giovanni Leoni. AL BIVIO – L’Inter ha già preso una decisione sul futuro di tutti i suoi calciatori, in vista del prossima stagione. Su di uno, però, vi è ancora un dubbio importante: Aurel Bisseck. Nella lista dei nerazzurri destinati a restare e in quella dei calciatori che non rientrano più nel nuovo progetto di Crisitan Chivu non compare ancora il nome del difensore tedesco. Il motivo è semplice: il classe 2000 è ancora una variabile per la dirigenza nerazzurra, che si trova praticamente a un bivio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bisseck, Inter al bivio: la scelta si riflette anche sul futuro di Leoni – CdS

In questa notizia si parla di: inter - bisseck - bivio - leoni

Bisseck Inter, una big della Premier sogna lo scippo ai nerazzurri: ecco il prezzo fatto per una sua cessione - di Redazione Bisseck Inter, una big della Premier sogna lo scippo ai nerazzurri: ecco il prezzo fatto per una sua cessione.

Bisseck via per 55 milioni, la plusvalenza è netta per l’Inter: sfida tra 3 club inglesi - In casa Inter il difensore tedesco Yann Bisseck potrebbe essere sacrificato sul mercato. Ecco le ultime sul club nerazzurro.

Gol del mese Inter, Bisseck si porta a casa il premio di aprile! I tifosi hanno scelto questa rete – VIDEO - di Redazione Gol del mese Inter, Bisseck si porta a casa il premio di aprile! I tifosi hanno scelto questa rete come la migliore.

Cosa dovrebbe fare l'Inter con l'esperto difensore? Vai su Facebook

Bisseck, Inter al bivio: la scelta si riflette anche sul futuro di Leoni – CdS; Leoni ma non solo, l’Inter valuta pure 2 alternative: già contatti – TS; Calciomercato Inter, il mercato delle clausole.

Bivio Bisseck, può garantire plusvalenza ma l’Inter vuole puntarci – CdS - L'Inter vuole trattenere Bisseck, ma allo stesso tempo sa che se arrivasse un'offerta molto importante potrebbe anche sacrificarlo. inter-news.it scrive

Inter, via Bisseck e dentro Leoni: le quote confermano le possibilità della doppia operazione - Il piano di Beppe Marotta: cedere Bisseck, da tempo sulla lista di Unai Emery, e dentro Giovanni Leoni, esploso a Parma ... Segnala fcinter1908.it