Bimbo in bici contro un furgone parcheggiato i vigili multano il papà | è polemica

L'autoveicolo era parcheggiato parzialmente in divieto di sosta e a chiamare la polizia locale era stato proprio il padre del piccolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bimbo in bici contro un furgone parcheggiato, i vigili multano il papà: è polemica

In questa notizia si parla di: parcheggiato - bimbo - bici - furgone

Bimbo di 8 anni multato in bici sulla ciclabile (dopo essere finito contro un camion parcheggiato) - Il camion parcheggiato a ridosso della ciclabile, poi l’incidente: il bimbo che perde il controllo della sua due ruote e finisce contro il mezzo (fortunatamente senza gravi conseguenze per il piccolo).

Bimbo di 8 anni urta in bici un camion parcheggiato a ridosso della ciclabile. Multato per quasi 40 euro - Un bimbo di otto anni finisce con la bici contro un furgone parcheggiato a ridosso della pista ciclabile.

Bimbo di 8 anni multato in bici sulla ciclabile dopo essere finito contro un camion parcheggiato - Il sindaco di Lainate ha fatto sapere che i ghisa hanno agito in modo corretto, rispettando quelle che sono le normative del codice della strada

Codice della strada... senza cuore. In Lombardia l'incredibile storia del piccolo Elia, multato a 8 anni dopo essere finito in bici contro un camioncino parcheggiato in maniera irregolare sulla ciclabile Vai su Facebook

Lainate, parla il papà del bambino caduto in bici: «Ho chiamato i vigili per educare mio figlio al senso civico e hanno multato me»; Bimbo in bici finisce contro camion parcheggiato irregolarmente, il padre: Ho chiamato i vigili e mi hanno multato; Bimbo di 8 anni urta in bici un camion parcheggiato a ridosso della ciclabile. Multato per quasi 40 euro.

Bimbo in bici finisce contro camion parcheggiato irregolarmente, il padre: “Ho chiamato i vigili e mi hanno multato” - Il 2 maggio scorso a Lainate un bimbo di 8 anni si trovava in sella alla sua bicicletta quando è finito contro un furgone con cassone fisso che era posteggiato ... Secondo fanpage.it

Bimbo in bici contro un furgone parcheggiato, i vigili multano il papà: è polemica - Di ritorno dalla piscina in bici Elia, 8 anni, va a sbattere contro un furgone parcheggiato parzialmente su un passaggio pedonale, a Lainate. Da msn.com