Bimbo di 7 anni cade in piscina è grave in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minuto Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Giffoni Valle Piana (Salerno). Per cause ancora sconosciute e su cui indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, un bimbo salernitano di 7 anni è caduto in una piscina, bevendo molta acqua. Soccorso dai sanitari del Vopi, è stato poi elitrasportato al Santobono dove è arrivato in codice rosso. La struttura nella quale si è verificato l’incidente è stata posta sotto sequestro. Sono in corso accertamenti da parte dei militari per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bimbo di 7 anni cade in piscina, è grave in ospedale

