Bimba dispersa in mare a Pescara e recupera dai sommozzatori dei vigili del fuoco | è gravissima

Una squadra di subacquei dei pompieri è riuscita a individuare la piccola che si aggrappava disperatamente agli scogli nelle acque antistanti il lungomare cittadino di Pescara. I sommozzatori si sono calati con l’elicottero portandola in salvo dopo l'allarme scattato per la scomparsa della minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pescara - sommozzatori - bimba - dispersa

Bimba dispersa in mare a Pescara e recupera dai sommozzatori dei vigili del fuoco: è gravissima; Pescara: ritrovata la bambina dispersa in mare, trasportata d’urgenza all’ospedale// IN AGGIORNAMENTO; Bimba 12enne dispersa in mare, entrano in acqua in tre: 2 sono in salvo ma lei non si trova.

Pescara: morta affogata la bimba dispersa in mare all’altezza del lido Plinius +++ IN AGGIORNAMENTO+++ - Sarebbe una bambina e la starebbero cercando in mare all'altezza del lido Plinius: notizie frammentarie al momento quelle che arrivano da Pescara ... Secondo rete8.it

Pescara: bimba dispersa in mare all’altezza del lido Plinius +++ IN AGGIORNAMENTO+++ - Sarebbe una bambina e la starebbero cercando in mare all'altezza del lido Plinius: notizie frammentarie al momento quelle che arrivano da Pescara ... Segnala rete8.it