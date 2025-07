Bilancio fondi per numerosi interventi L' assessore Cicognani | Ma l' anno prossimo inevitabile aumentare le tariffe

"Come molti altri Comuni molto probabilmente l'anno prossimo dovremo aumentare tariffe e altro. Dopo sette anni di nessun rincaro è inevitabile". L'assessore al Bilancio del Comune di Forlì, Vittorio Cicognani, ipotizza un aumento della pressione fiscale locale, illustrando giovedì pomeriggio in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Tarquinia, l’assessore Leoni traccia un bilancio del primo anno di attività - Tarquinia 2 giugno 2025 – A un anno dall’insediamento dell’Amministrazione comunale, l’assessore alle Politiche sociali Enrico Leoni fa il punto sulle attività avviate e in programma.

GIampietro (Pd): "Se l'assessore vuole garantire lo scuolabus alla Bosco metta le risorse con una variazione di bilancio" - “La scuola primaria Bosco di via di Sotto oggi non è raggiunta da alcun servizio di scuolabus, e la dirigenza scolastica ha seguito la strada istituzionalmente più corretta per chiederne l’attivazione dopo aver ricevuto la manifestazione di interesse da parte dei genitori di 50 bambini.

Regione Piemonte, l'assessore Bongioanni traccia il primo bilancio: "I Distretti del cibo li avrei però fatti tematici" - Stamattina, in Sala Giunta del Palazzo della Regione Piemonte, al quarantesimo piano del grattacielo, l'assessore al commercio ed all'agricoltura, Paolo Bongianni, ha illustrato, fatto un bilancio di quel che è stato fatto ad un anno dalla sua entrata in carica.

