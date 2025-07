Bilanciatura Gomme | perché è fondamentale per la sicurezza e la durata degli pneumatici

La bilanciatura gomme è una procedura essenziale per garantire comfort di guida, sicurezza su strada e una maggiore durata degli pneumatici. Spesso sottovalutata, la bilanciatura – nota anche come equilibratura ruote – è indispensabile per evitare vibrazioni fastidiose, usura irregolare delle gomme e danni al sistema di sospensione del veicolo. Cos’è la bilanciatura gomme e quando va fatta?. La bilanciatura degli pneumatici consiste nel distribuire uniformemente il peso della ruota e del pneumatico attorno all’asse. Quando una ruota non è bilanciata correttamente, può causare vibrazioni al volante, rumorositĂ e instabilitĂ del veicolo, soprattutto ad alte velocitĂ . 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

