Dopo aver raccolto 500.000 euro nel 2023, Bikeroom, società di vendita online di biciclette nuove e usate di alta gamma, ha chiuso un nuovo round di investimento da 3 milioni. L'operazione è stata sottoscritta dal fondo Azimut Eltif -venture capital-ALIcrowd1, che aveva già investito nei precedenti round, Vesper Holding e altri investitori con l'obiettivo di sostenere la forte crescita della piattaforma e scalare l'infrastruttura commerciale e tecnologica. Matteo Maruzzi, co-founder e ceo, spiega che "Bikeroom cresce perché risolve problemi reali e strutturali del mondo del cycling: digitalizziamo i processi di vendita dei negozi specializzati, uniamo un mercato frammentato e offriamo un'esperienza d'acquisto premium per il cliente finale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bikeroom raccoglie 3 milioni per crescere ancora

