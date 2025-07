Biasin sicuro | Pavard è il big su cui l’Inter potrebbe riflettere! Il tema

Fabrizio Biasin ha effettuato alcune considerazioni interessanti riguardo il futuro di un “big” dell’Inter, Benjamin Pavard. Da lui un’apertura a un’ipotesi praticabile in estate. IL RAGIONAMENTO – Fabrizio Biasin è intervenuto dagli studi di Telelombardia sul mercato dell’Inter. Il giornalista si è innanzitutto soffermato sul futuro di Benjamin Pavard, i cui ultimi comportamenti hanno fatto storcere il naso sia alla società sia ai tifosi nerazzurri: « Nella prima stagione ha fatto bene, mentre nell’ultima non ha lasciato una grande impressione. Credo, di conseguenza, che in presenza di un’offerta l’Inter non si farebbe molti problemi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Biasin sicuro: «Pavard è il big su cui l’Inter potrebbe riflettere! Il tema»

In questa notizia si parla di: biasin - inter - pavard - sicuro

Biasin: «L’Inter può farcela, ma PSG più squadra del Barça. Finale difficile» - L’Inter dopo due anni ritorna in finale di Champions League. Fabrizio Biasin a Radiosportiva è convinto che il PSG sia meno forte nei singoli del Barcellona, ma più forte dal punto di vista della squadra.

Biasin: «Inter, Asllani segna e convince: il futuro è ancora aperto» - L’Inter ritrova Kristjan Asllani a segno su rigore contro il Torino. Il centrocampista albanese, secondo Fabrizio Biasin, intervistato a Radio Sportiva può essere una risorsa per l’Inter ad una condizione.

Inter, Biasin: “PSG più squadra del Barça, Finale difficile” - L’Inter è pronta a vivere un finale di stagione molto intenso. Il 31 maggio i nerazzurri si giocheranno la seconda finale di Champions negli ultimi 3 anni.

Biasin: “Se Thuram vuole andare al Manchester United e arriva un'offerta, state pur certi che l'Inter ascolta l'offerta. Ma Thuram vuole andare via? È arrivata un'offerta? Io vi assicuro che è no da una parte e no dall'altra”. Vai su Facebook

Biasin: “Pavard, fastidio Inter. Ci sono tanti nomi dati in partenza lui è l’unico su cui…”; Anche Dimarco out, Biasin: “Tre ipotesi per Feyenoord-Inter di mercoledì”; Biasin: “L’Inter riparte dall’Inzaghismo, la promessa di reinvestire gli incassi è stata mantenuta”.

Biasin sicuro: «Pavard è il big su cui l’Inter potrebbe riflettere! Il tema» - Fabrizio Biasin ha effettuato alcune considerazioni interessanti riguardo il futuro di un "big" dell'Inter, Benjamin Pavard. Secondo inter-news.it

Biasin: “Inter-Calhanoglu, nulla di irreparabile. Su Lookman e Leoni possiamo dire…” - A proposito dell'Inter ha aggiunto: 'Dell’Inter avremmo voluto scrivervi “Calhanoglu resta, in Turchi ... Segnala informazione.it