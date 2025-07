Bianca Panconi a Giffoni intervista esclusiva all' attrice di Che Dio ci aiuti | Se c' è un limite voglio superarlo

Dalla passione per il teatro coltivata in giovane età, al successo raggiunto soprattutto grazie alla tv, l'attrice toscana Bianca Panconi si è raccontata a noi di ComingSoon.it al Giffoni Film Festival: ruoli femminili forti, amore per il fantasy e il desiderio di mettersi sempre alla prova. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Bianca Panconi a Giffoni, intervista esclusiva all'attrice di Che Dio ci aiuti: "Se c'è un limite, voglio superarlo"

In questa notizia si parla di: bianca - panconi - giffoni - attrice

Bianca Panconi, sogno nuovo film con Garrone e adoro Tim Burton; Giffoni 2025 accoglie Luca Marinelli con Alissa Jung, Neri Marcorè, Bianca Panconi e tanti altri: Il programma del 24 luglio; >ANSA-FOCUS/ Giffoni55, tra ospiti Tim Burton e Paolo Sorrentino.

Bianca Panconi a Giffoni, intervista esclusiva all'attrice di Che Dio ci aiuti: "Se c'è un limite, voglio superarlo" - Dalla passione per il teatro coltivata in giovane età, al successo raggiunto in tv e al cinema, l'attrice toscana Bianca Panconi si è raccontata a noi di ComingSoon. comingsoon.it scrive

Bianca Panconi, sogno nuovo film con Garrone e adoro Tim Burton - Da "Il ritorno di Casanova" di Gabriele Salvatores al cortometraggio "Le Mythe Dior" di Matteo Garrone, da "Che Dio ci aiuti" a "Costanza", da "Doc- Come scrive msn.com