Beve un bicchiere di latte e si ritrova un pezzo di vetro in bocca Denuncio l’azienda La replica | Verifiche in corso

Beve un bicchiere di latte e si ritrova un pezzo di vetro in bocca. È successo a Vittoria, nel Ragusano, dove un 24enne, accompagnato dall’avvocato Vincenza Forte, si è recato al comando dei Carabinieri per denunciare la Parmalat dopo aver trovato tre pezzi di vetro dentro una bottiglia di latte. La denuncia – Il 24enne ha raccontato ai militari di aver acquistato, il 12 luglio scorso, in un supermercato, una confezione di latte Parmalat Zymil con scadenza il 18 agosto 2025. La bottiglia è stata aperta il 16 luglio e a bere il latte è stata la signora Laura, la madre del ragazzo. Dopo aver bevuto il primo sorso di latte – si legge nella denuncia – la donna si è trovata un pezzo di vetro in bocca e, fortunatamente, non lo ha ingerito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Beve un bicchiere di latte e si ritrova un pezzo di vetro in bocca. “Denuncio l’azienda”. La replica: “Verifiche in corso”

