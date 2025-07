Bergomi | Maignan capitano del Milan? Non è un problema perché …

Beppe Bergomi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul ruolo del capitano, citando anche Mike Maignan del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bergomi: “Maignan capitano del Milan? Non è un problema perchĂ© …”

In questa notizia si parla di: bergomi - maignan - capitano - milan

Bergomi nostalgico, le parole dell’ex capitano dell’Inter: «Il capitano oggi pesa tantissimo, io ero silenzioso. Su Maignan…» - di Redazione Bergomi rivela il proprio punto di vista sull’importanza del ruolo del capitano e su Mike Maignan, portiere francese in forza al Milan.

Milan, Bergomi: "Nessun problema se Maignan è capitano" ? L’ex difensore azzurro approva la scelta di Allegri: il portiere ha carisma e personalità per guidare i rossoneri #ACMilan #Maignan #Bergomi #Allegri #CalciomercatoMilan Vai su X

In attesa di nuovi innesti, Max Allegri valuta soluzioni interne per il Milan: con soli due terzini di ruolo (Jimenez e Bartesaghi), il tecnico - spiega la Gazzetta dello Sport in edicola - pensa di arretrare Saelemaekers e Pobega. Scelte provvisorie in vista della tour Vai su Facebook

Bergomi: Maignan capitano del Milan? Non è un problema che sia un portiere; Bergomi: “Maignan capitano del Milan? Non è un problema perché …”; Bergomi nostalgico, le parole dell’ex capitano dell’Inter: «Il capitano oggi pesa tantissimo, io ero….

Bergomi non ritiene un problema il fatto che Maignan, portiere, sia il capitano del Milan - Beppe Bergomi, leggenda dell'Inter, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo del capitano in una squadra, soffermandosi poi sulla fascia al braccio ... Lo riporta milannews.it

Bergomi: “Ruolo capitano indispensabile, ma non serve un solo leader. Nella mia Inter…” - Del ruolo del capitano e di come lo interpretava lui nell'Inter ha parlato l'ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi ... Come scrive fcinter1908.it