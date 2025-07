Benevento al via la tredicesima edizione della Notte delle Streghe – Janare Festival

Comunicato Stampa Presentata al Teatro San Marco la nuova edizione della rassegna tra cultura e tradizione. Ecco il programma Prende il via domani a Benevento la tredicesima edizione della “Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival”, in programma nel centro . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, al via la tredicesima edizione della “Notte delle Streghe – Janare Festival”

Radio Kiss Kiss Italia accende i riflettori sulla "Notte delle Streghe" e sulla città di Benevento creando uno spettacolo nello spettacolo "La diretta nazionale di Radio Kiss Kiss Italia per tre giorni consecutivi da Benevento sarà lo spettacolo nello spettacolo dove

“La Notte delle Streghe”: Benevento riscopre la sua magia dal 25 al 27 luglio - Torna con la sua tredicesima edizione “La Notte delle Streghe”, la manifestazione culturale che negli anni ha conquistato cittadini e visitatori, accendendo il centro storico di Benevento con luci, su ... Secondo ntr24.tv

