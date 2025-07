Benevento accordo con il Cosenza per Ricci | giallorossi scatenati

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ un fiume in piena il mercato del Benevento (quattordici acquisti) che si è assicurato anche l’esterno Giacomo Ricci dopo l’accordo raggiunto nelle ultime ore tra il club di via Santa Colomba e il Cosenza proprietario del cartellino. Da molti giorni era chiara la volontĂ di Ricci di approdare nel Sannio, ma il suo placet ha dovuto fare i conti con l’intenzione del sodalizio calabrese di monetizzare al massimo la sua cessione. Tuttavia, quando il Cosenza si è reso conto che avrebbe corso il serio rischio di rimanere con il cerino in mano considerando l’ingaggio importante che Ricci percepisce a Cosenza e del quale voleva sgravarsi, il club si è ammorbidito agevolando il suo passaggio al Benevento che dovrebbe avvenire a parametro zero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, accordo con il Cosenza per Ricci: giallorossi scatenati

In questa notizia si parla di: ricci - benevento - accordo - cosenza

Calciomercato Benevento, si tratta Ricci per quota 13 acquisti; Il Cosenza perde i pezzi: Ricci e Zilli ai saluti. A Crotone arriva Rocchi, per Sala asta Cerignola-Pescara; Catanzaro, Polito guarda in casa Cosenza: piace Ricci.

Ricci-Benevento avanti: ma le condizioni le detta il Cosenza - L’affare tra l’esterno del Cosenza ed il Benevento va avanti, ma il calciatore non andrà via gratis come invece speravano dalla Campania ... Segnala cosenzachannel.it

Per Ricci continua il braccio di ferro tra Benevento e Cosenza - L'articolo Per Ricci continua il braccio di ferro tra Benevento e Cosenza proviene da OttoPagine. Da msn.com