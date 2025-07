Beccati al volante con il telefono | ritirate 21 patenti in pochi giorni?

La scorsa settimana gli agenti della Polizia Stradale hanno intensificato i controlli, concentrandosi soprattutto su chi non riesce a staccarsi dal telefono nemmeno al volante. Risultato? 21 patenti ritirate in sette giorni per uso del cellulare alla guida, grazie a controlli mirati lungo le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

