L'irriverente serie animata creata da Mike Judge torna per una nuova stagione su Comedy Central, con episodi inediti e un trailer che promette nuovi momenti assurdi per i due iconici protagonisti. Beavis & Butt-Head stanno per fare il loro ritorno sugli schermi con la terza stagione del revival, che segna l'undicesima in totale per la serie. I nuovi episodi andranno in onda dal 3 settembre su Comedy Central, segnando il passaggio ufficiale dalla piattaforma streaming Paramount+ al canale via cavo di proprietà dello stesso gruppo. Il passaggio da Paramount+ a Comedy Central Dopo che le prime due stagioni del revival hanno trovato casa su Paramount+, il franchise animato torna ora in onda in televisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Beavis & Butt-Head 3: data di uscita e trailer