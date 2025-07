battlefield 6 ea ha pubblicato il trailer di presentazione ufficiale

Electronic Arts ha alzato il sipario su Battlefield 6, pubblicando il trailer ufficiale di presentazione e dando così il via alla campagna promozionale del nuovo episodio della serie. Il video, disponibile su YouTube, mostra in anteprima l’intensitĂ del gameplay multiplayer, basato su scontri di fanteria, combattimenti aerei, carri armati e ambienti completamente distruttibili. Il tutto si svolge in scenari moderni e realistici, caratterizzati da una nuova minaccia globale: la Pax Armata, una potentissima compagnia militare privata che mira a distruggere la NATO e imporre il proprio dominio con il motto “La nostra protezione, la vostra pace”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

