Battle pope il ritorno del fumetto più bizzarro del creatore di walking dead

annuncio ufficiale e ritorno di battle pope durante san diego comic-con 2025. Durante la manifestazione del San Diego Comic-Con 2025, si è assistito a un annuncio di grande rilievo nel mondo dei fumetti. Robert Kirkman, noto creatore di serie iconiche come The Walking Dead e Invincible, ha svelato il ritorno di uno dei suoi lavori più antichi, Battle Pope. Questa opera, definita dallo stesso autore come “ il libro più stupido che abbia mai realizzato “, verrà ripubblicata in una speciale edizione per il venticinquennale. il significato del ritorno di battle pope. Battle Pope, pubblicato originariamente nel 2000, rappresenta il punto di partenza della carriera di Kirkman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

