annuncio ufficiale di dc comics al comic-con di san diego. Durante il più importante evento dedicato ai fumetti e ai supereroi, il San Diego Comic-Con, DC Comics ha svelato importanti novità riguardanti le sue future produzioni. L’attenzione si concentra su una nuova miniserie che vede Batman assumere un ruolo da vero e proprio “New God”, in un contesto di sfide epiche e battaglie cosmiche. le anticipazioni sulla miniserie knightfight. una collaborazione tra joshua williamsom e dan mora. Nel corso del panel intitolato “DC All In: What’s Next”, sono stati presentati dettagli sulla serie Knightfight, che rappresenta un collegamento diretto con l’evento DC K. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Batman diventa un guerriero divino in knightfight di DC