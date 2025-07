Basilicata doc e partecipazione per difendere l’ambiente

Cinema, comunitĂ , natura, per collegare i temi dell’ecologia con la scoperta di un territorio, quello dell’Appennino Lucano. É il TerraLenta Film Fest, rassegna internazionale di cinema dedicata al documentario ambientale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Basilicata, doc e partecipazione per difendere l’ambiente

In questa notizia si parla di: basilicata - partecipazione - difendere - ambiente

Cultura della sicurezza: due tappe per formare cittadini consapevoli.

Ambiente: Basilicata aggiorna dati per piano regionale coste - "La giunta regionale di Basilicata ha approvato le modalità attuative per l'aggiornamento del "Piano regionale delle coste", che traccia le linee strategiche per la valutazione delle condizioni ... Scrive ansa.it

Ambiente, in Basilicata 49 progetti per migliorare la qualità del ... - «Il principio della tutela dell’ambiente quale risorsa essenziale per la vita degli ecosistemi e ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it