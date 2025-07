Bari uomo tenta di rapire una bambina nel passeggino davanti alla mamma | Ora tu vieni con me

La donna ha presentato questa mattina la denuncia: l’episodio il 27 giugno in pieno centro e sotto la luce del sole. A salvarle sono intervenute due ragazze che hanno finto di essere sue amiche e hanno allontanato l’uomo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bari, uomo tenta di rapire una bambina nel passeggino davanti alla mamma: “Ora tu vieni con me”

