Bari tra le candidate per Euro 2032 Uefa e Figc in città | Serve salto di livello per il San Nicola

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha incontrato a Palazzo di Città Michele Uva, direttore esecutivo Uefa per la sostenibilità sociale e ambientale e delegato ufficiale del Comitato organizzatore italiano per gli Europei 2032, e Giovanni Spitaleri, responsabile Area progetti innovativi della FIGC. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: bari - uefa - figc - città

Verso Euro32, la FIGC e l’UEFA spingono per la candidatura di Napoli a discapito di Bari. Le ultime #sscbari#pianetabari #calcio #euro32 #calciomercato Vai su Facebook

Bari tra le candidate per Euro 2032, Uefa e Figc in città: Serve salto di livello per il San Nicola; Euro 2032, Bari sogna con il San Nicola: in corso la verifica dei 130 requisiti Uuefa; Euro 2032, Bari valuta candidatura con lo stadio San Nicola.