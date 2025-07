Bar al centro di Napoli stop all'asporto dalle 22 e chiusura tavolini a mezzanotte | le nuove regole

La giunta comunale approva la delibera con le nuove regole per la movida al centro storico. Cosa cambia e quali sono le aree interessate. Ok anche alla Consulta della Notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

