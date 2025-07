Bankitalia innovazione tech inarrestabile serve euro digitale

"L'innovazione nei sistemi finanziari e nei pagamenti è un processo inarrestabile" e le "sole regole non bastano" ma serve "una risposta sistemica" con "strumenti di pagamento digitali sicuri, efficienti e accessibili" come appunto offre "il progetto dell'euro digitale." Lo afferma la vice dg della Banca d'Italia Chiara Scotti in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativi dove ripercorre i punti salienti del progetto dell'euro digitale e delle sue tappe in vista della decisione da parte della Bce per fine 2025. Scotti ricorda come sul fronte dell' innovazione finanziaria "l'azione della Banca d'Italia persegue alcune prioritĂ strategiche.

Euro digitale: una svolta storica per la sovranitĂ monetaria europea - "Di fronte ai rischi delle pseudo cripto valute, innanzitutto di illegalitĂ e riciclaggio " il progetto di euro digitale "rappresenta un processo storico di resilienza, competitivitĂ e sovranitĂ monetaria europea ".

Euro digitale in arrivo: perché è una brutta notizia per i cittadini - L'Euro digitale sarà gestito dalle banche ma comporta diversi rischi per i risparmiatori. Eccone alcuni.

Bce: 70 partner per testare euro digitale, c’è anche PostePay - ROMA, 06 MAG – La Bce ha lanciato una “piattaforma per l’innovazione” con quasi 70 partner per la sperimentazione dell’euro digitale.

