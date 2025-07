baby pit stop taglio del nastro uno spazio tutto dedicato alle esigenze di mamme e bimbi

Un nuovo spazio dedicato all’infanzia e alle famiglie che rappresenta non solo una risposta concreta alle loro esigenze, ma anche uno stimolo alla diffusione della cultura dell’infanzia e della tutela della salute dei piĂč piccoli. È stato inaugurato il nuovo Baby Pit Stop presso i locali dell’associazione Vi.Va., in piazza Dante Alighieri, presso la stazione ferroviaria di Assisi. Con l’allestimento di questa area, progettata per garantire un angolo protetto e riservato per permettere alle mamme di sentirsi a proprio agio durante l’allattamento o il cambio del pannolino, Ăš stato fatto un passo significativo per il benessere delle mamme e dei bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

