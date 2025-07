Azzurre oggi da Mattarella Girelli amara | Ci è stato rubato qualcosa

Un dolore lancinante e un’amarezza che non accenna a placarsi, ma resta pure l’orgoglio, enorme. Le azzurre, dopo la bruciante eliminazione nella semifinale dell’europeo, sono attese oggi al Quirinale per la visita al Presidente della Repubblica. Un onore che certifica la vicinanza di Sergio Mattarella al mondo dello sport. Questa competizione ha, finalmente, alzato la saracinesca culturale che aveva recluso il calcio femminile in uno spazio di emarginazione: "Ho ricevuto tanti messaggi: la soddisfazione è capire che tantissimi che non avevano mai visto il calcio femminile si sono appassionati – ha dichiarato il ct Soncin – Abbiamo abbattuto un muro culturale, e questo è molto importante per il Paese". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Azzurre oggi da Mattarella. Girelli amara: "Ci è stato rubato qualcosa»

