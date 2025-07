Axios ' Witkoff vedrà ministri di Israele e Qatar in Sardegna'

L'incontro tra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, il ministro israeliano Ron Dermer e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani per cercare di accelerare un accordo tra Israele e Hamas sulla tregua a Gaza e gli ostaggi, si terrĂ oggi "in Sardegna ". Lo scrive su X il giornalista di Axios Barak Ravid. In precedenza il sito americano aveva riferito che la sede dei colloqui sarebbe stata Roma. La Casa Bianca ha per ora confermato il viaggio di Witkoff "in Europa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Axios, 'Witkoff vedrĂ ministri di Israele e Qatar in Sardegna'

In questa notizia si parla di: witkoff - axios - israele - qatar

Medioriente: Axios, Witkoff smentisce ok Hamas a sua proposta accordo - Milano, 26 mag. (LaPresse) – L’inviato Usa Steve Witkoff “respinge la dichiarazione di Hamas secondo cui il gruppo avrebbe accettato la sua proposta di accordo per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco”.

Axios, Netanyahu pronto andare avanti sulla proposta di Witkoff - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto alle famiglie degli ostaggi che Israele è pronto ad andare avanti verso un accordo di ostaggi e di cessate il fuoco a Gaza sulla base della nuova proposta dell'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff.

Media, Witkoff vedrĂ funzionari Israele-Qatar domani a Roma. Axios: 'Se ci saranno progressi sull'accordo poi volerĂ a Doha' http://ow.ly/H4pI106gFwm | #ANSAmed #ANSA Vai su X

MEDIO ORIENTE | L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, dovrebbe incontrare domani a Roma alti funzionari del Qatar e di Israele per proseguire i negoziati sulla tregua a Gaza e gli ostaggi. Lo riferisce Axios, citando due fonti a conos Vai su Facebook

Axios, 'Witkoff vedrĂ ministri di Israele e Qatar in Sardegna'; Gaza, le news sulla guerra. Media: Witkoff vedrĂ oggi in Sardegna i ministri di Israele e Qatar; Axios, 'Witkoff vedrĂ ministri di Israele e Qatar in Sardegna'.

Axios, 'Witkoff vedrà ministri di Israele e Qatar in Sardegna' - L'incontro tra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, il ministro israeliano Ron Dermer e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al- Riporta msn.com

Witkoff vedrà i ministri di Israele e Qatar in Sardegna - L'incontro tra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, il ministro israeliano Ron Dermer e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al- Come scrive ansa.it