Avengers Doomsday una star è finita nei guai per aver spoilerato un dettaglio fondamentale della trama

Alan Cumming, che riprender√† i panni di Nightcrawler dopo aver interpretato il personaggio nel franchise di X-Men della Fox, si √® lasciato sfuggire qualcosa di troppo Nel corso del casting reveal organizzato dai Marvel Studios per svelare gli attori presenti in Avengers: Doomsday, era stato rivelata la partecipazione di diversi X-Men del periodo 20th Century Fox, tra cui Alan Cumming, che torner√† a interpretare il mutante Nightcrawler. L'attore, tuttavia, in una recente intervista si √® lasciato sfuggire qualche dettaglio di troppo, cosa che gli ha causato dei guai con i Marvel Studios, che notoriamente sono molto severi in fatto di segretezza nei loro progetti, tanto da far firmare costosissimi accordi di non divulgazione ai propri attori e tecnici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Avengers Doomsday, una star √® finita nei guai per aver spoilerato un dettaglio fondamentale della trama

