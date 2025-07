Avellino l’obiettivo non è solo Tutino | la società campana segue anche il difensore classe 2001! Le ultime

Avellino, l’obiettivo non è solo Tutino: la società campana segue anche il difensore classe 2001! Le ultimissime L’Avellino si muove con decisione sul mercato estivo, mettendo la retroguardia al centro delle proprie strategie. Se da un lato resta vivo l’interesse per l’attaccante Gennaro Tutino, 27 anni, ex Parma e Cosenza noto per il suo fiuto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Avellino, l’obiettivo non è solo Tutino: la società campana segue anche il difensore classe 2001! Le ultime

In questa notizia si parla di: avellino - obiettivo - tutino - societÃ

Us Avellino, Sounas: "Obiettivo raggiunto insieme, ora nuove sfide all’orizzonte" - Al termine del match contro la Virtus Entella, concluso in parità , Dimitrios Sounas ha preso la parola in conferenza stampa per tracciare un bilancio della stagione dell’Avellino e riflettere sulle prospettive future in vista del ritorno in Serie B.

Us Avellino, Sounas: "Obiettivo raggiunto insieme, ora nuove sfide all’orizzonte" - Al termine del match contro la Virtus Entella, concluso in parità , Dimitrios Sounas ha preso la parola in conferenza stampa per tracciare un bilancio della stagione dell’Avellino e riflettere sulle prospettive future in vista del ritorno in Serie B.

Colpo di mercato: Roberto Insigne torna in biancoverde ? È fatta: Roberto Insigne vestirà nuovamente la maglia dell’Avellino. L’accordo è stato raggiunto anche con il Palermo, società proprietaria del cartellino, che ha dato il via libera al trasferimento. Vai su Facebook

Roberto Insigne all'Avellino: «Torno uomo, stasera telefonerò a Tutino»; TuttoSport - Tutino costa troppo per la Sampdoria. L'Avellino rimane alla finestra; Catanzaro scatenato: preso Nuamah. Scognamillo ai saluti. Polito lavora per Perlingieri. Avellino su Tutino.