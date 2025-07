Avellino e l’ombra del dissesto | un banco di prova per la gestione commissariale

La vicenda finanziaria del Comune di Avellino, allo stato attuale delle cose, si colloca oggi in un contesto di particolare e allarmante fragilitĂ . L’approvazione del Rendiconto di bilancio da parte del commissario ad acta Maria Luisa Dovetto segna un punto di non ritorno: da ora, ogni decisione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino, lo strano caso dei condoni edilizi e l’ombra delle irregolarità amministrative - La vicenda che in questi giorni coinvolge l’amministrazione comunale di Avellino in merito a una serie di pratiche edilizie si presenta, per diversi aspetti, come un caso emblematico delle difficoltà strutturali che interessano la gestione della cosa pubblica a livello locale.

Un soldato irpino all'ombra di Napoleone: all'Archivio di Stato di Avellino la presentazione del memoriale di Stefano Colucci - L’Archivio di Stato di Avellino ospiterà , nell’ambito della rassegna “I Giovedì della Lettura”, la presentazione del volume Ricordi di un soldato napoleonico.

