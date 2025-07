Avellino corre in bici a 60 km h sul corso e posta i video su TikTok

Sfreccia a 60 kmh con la bici per il corso di Avellino e posta i video su TikTok. Urla e impreca contro tutti. Un pericolo per chi cammina, per bambini e anziani. Ma i controlli ci sono? Nel video si vede proprio il ragazzo con un suo amico sulla bici correre al centro del Corso Vittorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

