Grave incidente giovedì sera, 24 luglio, poco dopo le 20 a Endine Gaiano. Un’auto con a bordo alcuni giovani – cinque, secondo le prime informazioni, compresi tra i 16 e 19 anni – avrebbe abbattuto un paio di transenne prima di finire la propria corsa contro un lampione in via San Felice. Uno dei ragazzi a bordo sarebbe grave. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Forse la velocità , forse l’asfalto bagnato, forse entrambe le cose. Sul posto tre ambulanze, due automediche e i Carabinieri della Compagnia di Clusone per i rilievi. Per le operazioni di bonifica stradale chiamata la ditta di servizi ambientali RS6. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Auto contro un lampione: feriti 5 giovani, uno grave