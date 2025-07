Auto contro lampione | feriti 5 giovani uno grave

Grave incidente giovedì sera, 24 luglio, poco dopo le 20 a Endine Gaiano. Un’auto con a bordo alcuni giovani – cinque, secondo le prime informazioni, compresi tra i 16 e 19 anni – avrebbe abbattuto un paio di transenne prima di finire la propria corsa contro un lampione in via San Felice. Uno dei ragazzi a bordo sarebbe grave. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Forse la velocità , forse l’asfalto bagnato, forse entrambe le cose. Sul posto tre ambulanze, due automediche e i Carabinieri della Compagnia di Clusone per i rilievi. Per le operazioni di bonifica stradale chiamata la ditta di servizi ambientali RS6. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Auto contro lampione: feriti 5 giovani, uno grave

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Cortona (Arezzo), 28 giugno 2025 – Grave incidente stradale sulla Sr71 in località Tavarnelle di Cortona.

Tragico scontro tra due auto ed un furgone. Pesantissimo il bilancio; un uomo morto ed un altro ferito in modo grave. Lo schianto lungo la A1 nei pressi di Guidonia - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragica collisione ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio, lungo l’ Autostrada A1, precisamente al chilometro 553 in direzione Napoli.

Scontro tra scooter e auto a San Concordio, grave una donna: portata a Cisanello - Lucca, 10 maggio 2025 – Grave incidente stradale a Lucca, in via Carducci nella zona di San Concordio.

Carlo PARIANI ci ha lasciati. Una grave perdita per la FLMUniti, per tutti noi ma ancor più per i lavoratori. Era uno dei più giovani quadri formatosi nella meravigliosa stagione di lotte all’Alfa Romeo di Arese che a partire dagli anni '70 ha segnato la storia del si Vai su Facebook

Auto con 4 ragazzi esce di strada e si ribalta: un 17enne trasferito in ospedale con l'elicottero, è gravissimo - L'auto con a bordo 5 ragazzi è uscita improvvisamente di strada e si è capovolta. Secondo ilgazzettino.it

Adam Sabir, morto dopo ore di agonia il 17enne ferito nell'incidente in auto contro il lampione. Gravi i due amici - Non ce l'ha fatta Adam Sabir, il 17enne, rimasto coinvolto nel tragico incidente di venerdì, alle 20,30, in via Schiavonesca a Riese Pio X. Da ilgazzettino.it