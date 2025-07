Auto abbandonata di fronte all' ufficio del Comune

Auto abbandonata da oltre 3 anni di fronte all’Ufficio Sport e Turismo del Comune di via Scannaserpe (zona via Resuttana). L'auto è diventata ricettacolo di rifiuti! Per non parlare dei rifiuti lasciati attorno l’auto nella stessa strada. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - abbandonata - fronte - ufficio

Auto abbandonata in via Miani, rotto un altro vetro: mistero risolto, rimossa dopo quasi un anno - Il mistero dell’auto con targa tedesca parcheggiata da mesi in via Miani, nel centro di Como, si è finalmente risolto.

Auto abbandonata ostruisce l'ingresso di un condominio, interviene la polizia municipale - Un'auto abbandonata a pochi metri dal passaggio pedonale di un condominio di Galati Marina e un proprietario che non si trova.

L'auto abbandonata a Galati è di un uomo palermitano scomparso 5 giorni fa, ricerche in corso - Un'auto apparentemente abbandonata in una stradina privata di Galati Marina, l'intervento delle forze dell'ordine per rimuoverla e poi la scoperta: il proprietario è il 40enne palermitano Giovanni Manitta detto Gianluca, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 3 maggio.

L’aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte di ieri sera: di fronte alla reazione delle vittime uno dei rapinatori ha estratto un coltello e ha colpito il 32enne con un fendente alla schiena Vai su Facebook

Rimozione di autovetture abbandonate: si intensificano le operazioni; Mercedes abbandonata da due anni davanti all’ospedale: il cantiere ci lavora attorno; Convenzione Comune Aulla-Area Sicura, rimosse le prime nove auto abbandonate.

Vucciria, auto piena di rifiuti abbandonata da mesi in via Coltellieri: "Si trova dentro un'area pedonale" - In via Coltellieri, alla Vucciria, da mesi c'è una macchina abbandonata e piena di rifiuti dentro un'area che dovrebbe essere pedonale. Da palermotoday.it

Sfondata la vetrina di un ufficio postale - Tiscali Notizie - L'auto è stata abbandonata e i rapinatori sono fuggiti a bordo di due scooter. Riporta notizie.tiscali.it