Aumento Imu dopo le polemiche la giunta lo ridurrà di nuovo | ecco quando

Dopo le polemiche sull'aumento dell'Imu sugli affitti a canone concordato, la giunta si dice pronta a lavorare per abbassare l'imposta già dal bilancio invernale. "Abbiamo chiesto uno sforzo - è l'annuncio via social della sindaca Silvia Salis - ora apriamo un tavolo per cambiare le cose.

