Aumentare gli stipendi ai deputati I 5 Stelle bloccano il blitz di FdI

Il lupo perde il pelo ma non il vizio? Almeno a sentire i 5 Stelle, si direbbe di sì. Dopo l'ondata di ricorsi (bocciati da Montecitorio) degli ex parlamentari per riavere i vitalizi pieni, tagliati nel 2018 dalla delibera dell'allora presidente della Camera Roberto Fico, ora arriva la denuncia, da parte del Movimento 5 Stelle, del tentato blitz per alzare gli stipendi dei deputati. Blitz che, peraltro, a sentire i pentastellati, non sarebbe andato a buon fine perché i 5S sono riusciti grazie al loro intervento a stopparlo. L'ordine del giorno di Rampelli che ha fatto infuriare i 5S. A finire nel mirino dei 5 Stelle un ordine del giorno al bilancio interno di Montecitorio a firma del vice presidente della Camera, Fabio Rampelli (FdI), che ha innescato la levata di scudi dei deputati del Movimento.

In questa notizia si parla di: stelle - blitz - stipendi - deputati

