Aumentano gli ipocondriaci | dall’infarto al tumore la paura di morire interessa sei milioni di italiani

Gli ipocondriaci aumentano in Italia. Secondo le statistiche post Covid, sono almeno sei milioni i connazionali che hanno una paura infondata di avere una malattia. E anche se non hanno niente, soffrono realmente. Ma il dato potrebbe essere molto sottostimato. Le paure degli ipocondriaci: emerge l’Alzheimer. Le paure sono quelle relative alle malattie più gravi e mortali. I tumori, ovviamente, le malattie cardiovascolari, la Sla, i virus, ma anche le demenze, con in testa l’Alzheimer. Leggi anche Malattie immaginarie, FdI: "Cinque milioni di italiani ipocondriaci, costano cinque miliardi l'anno". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

