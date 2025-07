Attirati dalla corrente molto forte tre turisti tedeschi salvati in mare

Carrara, 24 luglio 2025 – Sono stati trascinati al largo dalla furia della corrente. Poteva essere una vera tragedia se non fossero intervenuti quattro bagnini, veri e propri angeli della sicurezza. Grazie alla maestria di Nicola Gangarossa, trent’anni di esperienza, insieme ad Alessandro Barattini, altro esperto di mare (entrambi della cooperativa ’Mare sicuro’) con i giovani Stefano Giunta (’Terra mare’) del bagno Lydia e Samuel Pernoj (anche lui di ’Mare sicuro’) del bagno Italia sono riusciti a strappare dalla furia della corrente tre giovani turisti tedeschi, che si erano allontanati dalla riva e, a causa delle onde forti, non riuscivano a tornare a riva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attirati dalla corrente molto forte, tre turisti tedeschi salvati in mare

