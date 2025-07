Atp Washington 2025 il montepremi | quanto vincono i giocatori

Terminato Wimbledon e in attesa di riprendere i Masters 1000, la stagione di tennis prosegue con i tornei 250 e 500. L’ultima tappa prima dell’evento di Toronto, dove non ci saranno tuttavia né Jannik Sinner né Carlos Alcaraz, è in programma a Washington per il Mubadala Citi DC Open. In palio per i due campioni nel singolare maschile e femminile 500 punti nel ranking, rispettivamente Atp e Wta, e un montepremi di circa 420 mila dollari. Per quanto riguarda il doppio, sebbene il bottino di punti resti uguale, il gruzzolo in denaro è inferiore: si tratta di 147 mila dollari da dividere fra la coppia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Atp Washington 2025, il montepremi: quanto vincono i giocatori

