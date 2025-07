ATP Toronto 2025 | tutti i top20 che hanno già dato forfait Occasione per tanti

Più ancora che nel passato, anche recente, l’Open del Canada finisce penalizzato da una collocazione in calendario decisamente poco ottimale. Si tratta, del resto, del primo torneo dopo Wimbledon che abbia il livello di Masters 1000, ma c’è un ulteriore problema nel 2025. L’allargamento a 10 giorni, infatti, ha fatto sì che le settimane di stacco da tre (o anche quattro a seconda delle situazioni) diventassero due. Inevitabile conseguenza: in diversi si sono presi altro tempo prima di Cincinnati. I primi tre a dare forfait, in ordine di tempo, sono stati Jannik Sinner, Novak Djokovic e Jack Draper. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Toronto 2025: tutti i top20 che hanno già dato forfait. Occasione per tanti

In questa notizia si parla di: forfait - toronto - tutti - top20

Sorpresa Jannik Sinner: forfait per il Masters 1000 di Toronto. Posticipato il rientro - Jannik Sinner ha deciso di non giocare il Masters 1000 di Toronto, che andrà in scena sul cemento della località canadese dal 27 luglio al 7 agosto.

Sinner non giocherà a Toronto: le ragioni dietro al forfait a sorpresa - Jannik Sinne r non sarà in campo al torneo Atp Masters 1000 di Toronto, in programma dal 27 luglio al 7 agosto.

Sinner salta il Masters 1000 di Toronto, forfait anche Djokovic - Jannik Sinner dà forfait al Masters 1000 di Toronto, in Canada, al via tra una settimana. Le fatiche di Wimbledon si fanno sentire e Sinner, fresco vincitore del torneo londinese, salterà il torneo canadese.

ATP Toronto 2025: tutti i top20 che hanno già dato forfait. Occasione per tanti; Nick Kyrgios attacca Jannik Sinner: “Non siamo su Tennis Centel: ci ha preso in giro, è tornato con lo stesso dottore”; Alcaraz come Jannik Sinner: forfait a Toronto e sfida aperta nel ranking.