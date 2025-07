ATP Kitzbuehel Alexander Bublik continua a vincere Rinderknech e Cazaux in semifinale

Giornata di quarti di finale sulla terra rossa di Kitzbuehel. Sul mattone tritato austriaco, Alexander Bublik continua a vincere e a convincere. Reduce dal successo di Gstaad (Svizzera), il kazako si è imposto nel “derby” contro Alexander Shevchenko (n.110 del ranking). L’eccentrico tennista dell’Est (n.30 del mondo) si è imposto col punteggio di 6-4 6-2 e in semifinale se la vedrĂ contro l’olandese Botic van de Zandschulp (n.103 del ranking), a segno contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild (n.132 ATP) con lo score di 7-6 (2) 6-2. SarĂ poi semifinale tutta francese nell’altra parte del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Kitzbuehel, Alexander Bublik continua a vincere. Rinderknech e Cazaux in semifinale

